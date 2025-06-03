Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk\'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
03.06.2025 22:14
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ardından sezona dair açıklamalarda bulundu. Osimhen ile ilgili yorum yapan Okan Buruk, ''Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum.'' diyerek taraftarlarını sevindirdi.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, BeIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendiren Okan Buruk, geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

''SON MAÇTAN SONRA KİMSEYLE VEDALAŞMADI''

Nijeryalı golcünün son maçın ardından kimseyle vedalaşmadığını dile getiren Okan Buruk, "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu.'' dedi.

Osimhen'in takımda kalma ihtimalini de değerlendiren başarılı teknik adam, '' Osimhen'i %51 kalır olarak görüyorum." diyerek taraftarlarını sevince boğdu.

SEZON RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo:
    Osimhen kalırsa Acun Ilıcalı Dominike Ali Koç Bodrum'a Morinho da Arabistan a gider Son çıkanda kapıyı çeker! 40 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    ya bu oshimmen ne omurgasız adam çık adamgibi be gidiyorum de kalıyorum de nedir bu işkence terbiyesiz 4 35 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    demekki sessiz sedasız kaçacak en çok parayı veren alır az daha bileklik satın su satın anca alırsınız 4 23 Yanıtla
  • 5130387:
    kalir tabi wc kagidina kadar kulup.oduyo 2 1 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    osimen zor gibi duruyor transferi hic umudum yok ama onun yerine alinacak oyuncu Lukaku romanin forvet abraham alinabilcek oyuncular 3 0 Yanıtla
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