Okan Buruk'tan Takıma Övgü - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Takıma Övgü

24.07.2025 00:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kamp sürecini ve oyuncuların performansını değerlendirdi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Tüm oyuncularımın çalışmasından çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin takıma girişi çok sevindirici. Her oyuncumun performansından, saha içi ve dışındaki birlikteliklerinden memnun kaldım. Dört günlük bu kamp bizim için faydalı oldu. İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla hazırlandık" dedi.

Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan son şampiyon Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalya ekibi Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun oynadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Hem kendi oyunumuzu oynayıp hem tüm futbolculara süre vermek hem de kazanmak istiyorsunuz. Kazanmak çok önemli olmasa da moral veriyor. İyi ve kaliteli bir oyun oldu. İstediğimiz gibi sahaya yerleştik. Oyunun her bölümüne hakimdik. Öndeki baskılarımızı doğru yaptık. Genel olarak güzel bir maçtı" diye konuştu.

'ARDA SANKİ UZUN YILLARDIR BU TAKIMIN PARÇASI GİBİ OYNADI'

Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki genç stoperi Arda Ünyay'ın performansı hakkında da konuşan Buruk, "Geçen sezon ortasında Arda'yı transfer ettik. Yaklaşık 1-1,5 ay sakatlığından dolayı antrenman yapamadı. Sezonu bizimle tamamladı. Sadece 1 maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Yüksek tempoda yaptığımız antrenman oyuncuların fiziksel gelişimini, direncini ve güçlerini ortaya çıkardı. Arda'nın fiziksel özellikleri, hızı ve ayakları çok iyi. Bugün topu kullandı, birebirleri doğru oynadı, öndeki baskılara doğru çıktı. Oyunumuza çok çabuk adapte oldu. 18 yaşında ve ilk defa Galatasaray forması giyen bir futbolcu gibi değildi. Sanki uzun yıllardır bu takımın parçası gibi oynadı. Bu sevindirici. Arda'yı geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Altyapıdan birçok oyuncumuz var. Takımda onlara örnek olabilecek, onları sahiplenen çok önemli oyuncular var. Arda, oynadığı 3 maçta çok iyi işler yaptı. İki gol attı ama oyun anlayışı, konsantrasyonu, isteği, hırsı çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.

'BUGÜN OYNAYAN BÜTÜN OYUNCULARI ÇOK BEĞENDİM'

Dört günlük Avusturya kampının kendileri için faydalı olduğunu ifade eden 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Tüm oyuncularımın çalışmasından çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin takıma girişi çok sevindirici. Bugün oynayan bütün oyuncuları çok beğendim. Hepsi elinden geleni yapmaya çalıştı. Her oyuncumun performansından, saha içi ve dışındaki birlikteliklerinden memnun kaldım. Dört günlük bu kamp bizim için faydalı oldu. İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla hazırlandık. Her mevkide birçok oyuncumuz var. Bugün 2-3 oyuncumuzu farklı mevkide değerlendirdim. Bu da benim için önemliydi" dedi.

'VICTOR OSIMHEN'İ BEKLİYORUZ'

Sezonun başında forvet bölgesindeki belirsizliğe de değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış'ı santrforda oynattım. Daha önce oynamıştı ama uzun zamandır kanatta görev yapıyordu. Yeniden santrfor oynaması güzel oldu. Sezonun başında forvette kiminle ve nasıl başlayacağımız bizim için bir soru işareti. Victor Osimhen'i bekliyoruz. Bir an önce gelmesini istiyoruz ama o da bir antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girişi ve Morata'nın durumu netleşecek."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Takıma Övgü - Son Dakika

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