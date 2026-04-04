Okan Buruk'tan Trabzonspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk'tan Trabzonspor'a 4 Değişiklik

04.04.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trabzonspor maçı için Liverpool'a göre 4 oyuncu değiştirdi. Icardi 11'de başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Liverpool maçının 11'ine göre Trabzonspor müsabakasında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynadıkları maçın 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Sacha Boey, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen'in yerine Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Noa Lang ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Gabriel Sara sakatlıklarından, Leroy Sane de kırmızı kart cezası olduğundan dolayı kadroda yer almadı.

Mauro Icardi 7 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Mauro Icardi yer aldı. Bu sezon son olarak Konyaspor deplasmanında 11'de başlayan Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de 3 ve Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 7 maç sonra 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların 11'i

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasına; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay ve Sacha Boey bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Trabzonspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:57:47. #7.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Trabzonspor'a 4 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.