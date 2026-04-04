Okan Buruk'tan Trabzonspor'a 4 Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Liverpool maçının 11'ine göre Trabzonspor müsabakasında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynadıkları maçın 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Sacha Boey, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen'in yerine Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Noa Lang ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Gabriel Sara sakatlıklarından, Leroy Sane de kırmızı kart cezası olduğundan dolayı kadroda yer almadı.

Mauro Icardi 7 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Mauro Icardi yer aldı. Bu sezon son olarak Konyaspor deplasmanında 11'de başlayan Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 3, Süper Lig'de 3 ve Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 7 maç sonra 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların 11'i

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasına; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay ve Sacha Boey bekledi. - İSTANBUL