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Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok - Son Dakika

Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in 2-3 hafta sonra takıma döneceğini söyledi.

28.11.2023 - 19:22,  Güncelleme: 19:26
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat futbolcular hakkında bilgi verdi.

"2-3 HAFTA YOK"

Alanyaspor maçında sakatlanan ve durumu en çok merak edilen Davinson hakkında konuşan Buruk, " Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz" dedi.

Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Davinson Sanchez, haftalarca yok

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rakip takımdaki futbolculara değinen başarılı antrenör, "Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmak için planlarımız var. Rakibe zorluk çıkarabilmek için oyuncu ve planlarınız oluyor. Bunları oyuncularımıza göstereceğiz ve maça hazır şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.

Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Davinson Sanchez, haftalarca yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Davinson Sanchez, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok - Son Dakika
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