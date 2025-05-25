Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen\'e çağrı

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarların sosyal medyadan başlattığı "Bizimle Kal Osimhen" çağrısı kutlamalarda da devam etti.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULARDAN OSIMHEN'E ÇAĞRI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular, Osimhen için sürpriz bir hamlede bulundu. Osimhen'in şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmasıyla birlikte taraftarlar Osimhen'e takımda kalması yönünde tezahürat yaptı. Ardından futbolcular da devreye girerek, "Bizimle Kal Osimhen" dedi.

''BİZİMLE KAL OSIMHEN''

Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen. (Bizimle Kal Osimhen)" sözlerini sarf etti. Victor Osimhen, başta hocası olmak üzere taraftarlarını ve takım arkadaşlarını uzun süre alkışladı.