Okan Buruk: 'Ziyech'in İyi Niyetinden Şüphem Yok' - Son Dakika
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Okan Buruk: 'Ziyech'in İyi Niyetinden Şüphem Yok'

Okan Buruk: \'Ziyech\'in İyi Niyetinden Şüphem Yok\'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile 2-2 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ziyech'in sonradan oyuna girmesinin zorluklarına dikkat çeken Buruk, sakatlıkların artmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

12.12.2024 23:58  Güncelleme: 00:02
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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ziyech'in elinden gelenin en iyisini yapmak istediğine eminim. Kolay bir şey değil sonradan oyuna girmek. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Pozisyonu da tam olarak görmedim. Ben Ziyech'in iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Sonradan giren oyuncular için maç bazen daha zor olabiliyor" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında konuk olduğu Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlamadıklarını belirten Okan Buruk, "Bizim için maçın sonu kötü bitti. Maça iyi başlamadık. Maçın sonunu da çok iyi oynamadık. Oyun içerisinde iyi yaptığımız şeyler oldu. Buraya çok eksik geldik. Bugün yine sakatlıklarımızda çok fazla oldu. Kadro genişliğimizin olmamasının sıkıntısı yaşadık" ifadelerini kullandı.

'BİZİM OYUN STİLİMİZİN DIŞINDA ÇOK FAZLA GERİYE ÇEKİLMİŞ OLABİLİRİZ'

Bu dönemlerde sakatlıkların arttığını belirten Okan Buruk, "Bu zor periyot. Özellikle bu aylar biraz daha sakatlık sürecinin arttığı aylar. Biz de bunun şanssızlığını yaşıyoruz. Davinson Sanchez'in sakatlanması, Jelert'in son dakikalarda değişiklik istemesi. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu onu sakatlık olarak değerlendirmiyorum. Son bölümü iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Bizim oyun stilimizin dışında çok fazla geriye çekilmiş olabiliriz. Korumaya geçtik ama koruyamadık. Çok fazla da oyuncu değişikliği için seçeneğimiz yoktu. Avrupa Ligi'nde 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bir sonraki maçı da kazanıp ilk 8 içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA ROTASYON YAPACAK DURUMDA DA DEĞİLİZ'

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ifade eden Buruk, "Yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Bu aylar daha zor olan aylar. İklim de değişiyor. Bazen iklim değişiklikleri de bu sakatlıklarda etkili olabiliyor. Genel olarak yük binen oyuncularımız, çok fazla rotasyon yapacak durumda da değiliz. Futbolun içinde olacak şeyler. Jelert kendi çıkmak istedi. Ayağında bir ağrı oldu. Gabriel Sara'da yorulmuştu ve oraya daha diri bir oyuncu katmak istedik" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Ziyech'in İyi Niyetinden Şüphem Yok' - Son Dakika

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