Okan Buruk: Zor maçları kazandık

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, " Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor maçları bu sezon oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı. Bunları kazanarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Buruk, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın başında erken bir golle öne geçtiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuna önde başladık. Üzerimizde üç gün önce yaptığımız Tottenham maçının yorgunluğu vardı. Maçın belli bölümlerinde bazı oyuncularda yorgunluğu daha çok gördük. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarıda daha çok gole yaklaşan taraf bizdik. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya rakibimiz iyi başladı, önde baskı yaptılar. Devamında verilen penaltı var. Ardından biz golü bulduk. Yorulan ve sakatlık riski olan oyuncuları çıkardık. Dizilişimizi korumaya çalıştık. 3-1'den sonra yine verilen bir penaltı var. Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım biziz. Bu altıncı penaltı oldu. Sahadan 3-2 galip ayrıldık. Bugün için kazanmak çok önemliydi. Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor maçları bu sezon oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı. Bunları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir ekibiz. Konsantreler ve sahada her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Taraftarımızla gücümüzü birleştirince önemli başarı elde ediyoruz." diye konuştu.

"Aleyhimize verilen 2 penaltının kolay olduğunu düşünüyorum"

Okan Buruk, aleyhlerine verilen iki penaltının kolay olduğunu savundu.

Hakem kararlarını değerlendiren 51 yaşındaki teknik adam, "Aleyhimize iki penaltı verildi. Bunların kolay olduğunu düşünüyorum. Majör hataya bakınca daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum ama verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce verildi, bundan sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu. İyi yanından bakacağız. Kazanarak bu penaltıları atlattık." ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin eksikliğini hissettik"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Mauro Icardi'nin sakatlığının kendilerini üzdüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Icardi'nin sakatlığı bizi üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak da sahada bizim için çok güçlü bir figürdü. Bugün tribündeydi. Taraftarımız ve takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncuyu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığında değeri daha fazla anlaşılır. Özellikle Tottenham maçıyla Osimhen-Icardi ikilisinin çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün saha içindeki eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir futbolcu. İnşallah önümüzdeki sezon güçlü bir şekilde döner."

Buruk, Icardi'nin sahalara dönüş zamanıyla ilgili soru üzerine, "En doğrusu onun en sağlıklı şekilde sahaya dönmesi. Kolay değil. Zor ve uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ayda dönenler oluyordu ama şu anda 6-8 ay arasına uzadı. Bu sakatlıkların nüksettiği için süre uzadı. Dönüşü, bir sonraki sezonun hazırlık kampı gibi gözüküyor. O hep yanımızda olacak, desteğini hep hissedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, devre arasında oyundan aldığı Ismail Jakobs'un durumuyla ilgili, "Jakobs'un tendonunda bir sertleşme oldu. Riskli bir durum oluşmaması için ikinci yarıya devam ettirmedim." dedi.

"Aynı disiplin ve konsantrasyonla puan farkını korumaya ve açmaya çalışacağız"

Buruk, rakipleriyle yakaladıkları puan farkını yukarı çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, 12. haftada yakaladıkları puan farkıyla ilgili, "Ligin 3'te biri geçti ama puan farkını konuşmak için çok erken. İki maçta puan farkı kapanabilir. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre azaldı. Aynı disiplin ve konsantrasyonla puan farkını korumaya ve açmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öne geçtikleri maçlardan sonra rehavet yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Rehavet olduğuna inanmıyorum. Elfsborg ve Tottenham maçlarında gelen şutların hepsi gol oldu. Bugün iki penaltıdan gol yedik. Pozisyonların penaltı olup olmadığı tartışılabilir. Sadece 1 net pozisyon verdik. Rehavetten çok rakibiniz hamle yapıyor, ofansif riskler alıyor. Bu da pozisyona girme şanslarını yükseltiyor. Burada önemli olan sizin rakip kaleye gidip gol bulmanız. Bugün 3-1'i bu şekilde bulduk. Riskleri her takım alıyor. Bunu bazen değerlendirdik, bazen değerlendiremedik. Ana düşüncemiz gol atmak. Neredeyse tüm kulvarlarda 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da bence önemli bir başarı."

"Oyuncularımdan, kazanma isteklerinden memnunum"

Buruk, bir basın mensubunun, "Daha önce 'Beğenmeyen Real Madrid veya Manchester City'yi tutsun.' demiştiniz. Şimdi iki takım da sallantıda ama Galatasaray rekorlar kırıyor. Performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"O gün bu sözleri taraftarımıza değil, soruyu soran arkadaşımıza söyledim. İki sezonda sadece kaybettiğimiz dört maçı saymıştı. Sanki 18 maç kaybetmişiz gibi davranmıştı. O anda sorunun provokatif olduğunu düşünmüştüm. Cevabım taraftarımızdan çok arkadaşımızaydı. Farklı sorular güzel, bazen provokatif sorular da çok güzel. İşimizden biri de iletişimi doğru şekilde kurabilmek. Bazen aceleci ve yanlış cevaplarımız olabiliyor. Şu anda herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Real Madrid ve Manchester City son maçlarını kaybetti. Manchester City, üst üste 4 yenilgi yaşadı. City'nin mağlubiyetlerinde Rodri sakattı. Bir oyuncunun çok şey değiştirdiğini görebiliyoruz. Ben, oyuncularımdan, kazanma isteklerinden memnunum. Bu istek bize maç kazandırıyor. Ana amacımız taraftarımızı mutlu etmek. İki sezon taraftarımızın kazanma isteğini karşıladık ama hiç durmamamız gerek. Beşinci yıldız hedefimiz var. Bu sezon bizim için çok önemli. Avrupa'da final oynama hayalimiz var. Bu hayallerin peşinden koşuyoruz. Bu yüzden taraftarımız bizi desteklesin. İyi ve kötü günlerimiz oluyor ama iki senede iyi günlerimiz daha çoktu. İnşallah bu sezon da öyle olur."