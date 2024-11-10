Okan Buruk: Zorlu 3 Maçta Galatasaray Yoluna Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: Zorlu 3 Maçta Galatasaray Yoluna Devam Ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu rakiplerle kazandıkları maçları değerlendirdi.

10.11.2024 20:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor gibi 3 zorlu karşılaşmayı kazanarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Erken golü bulduk, oyuna önde başladık. 3 gün önce oynadık, üzerimizde yorgunluk vardı. Maçın başında Jakobs ile bazen 4'lü, bazen 3'lü olduk. Ofansif olarak Sallai'yi, Osimhen'i yanında kullanmaya çalıştık. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarı başında rakibimiz biraz daha iyi başladı. Devamında verilen penaltı oldu. Daha sonra golü buldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Kendi dizilişimizi korumaya çalıştık. Genelde iki forvetle oynamaya çalıştık. 3-1'den sonra penaltı oldu. Bu sene aleyhimize en çok penaltı verilen takım bizizdir. Kazanmak çok önemliydi. Hem Beşiktaş hem Tottenham hem de Samsunspor maçı bu sene içerisinde oynadığımız en zor 3 karşılaşmasıydı. 3 karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. İyi bir takımız. Sahada her şeyi vermeye çalışıyoruz. Bugün Icardi'yi de unutmayalım. Icardi'nin sakatlığı bizi psikolojik anlamda da üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak sahada güçlü bir figür bizim için. Tribündeydi, taraftarımız, takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığı zaman değeri daha çok anlaşılır. Tottenham maçıyla birlikte Osimhen-Icardi birlikte çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün onun saha içerisinde eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir oyuncu. İnşallah önümüzde sene iyileşip, güçlü dönecek" diye konuştu.

Maça 11'de başlayan ve ikinci yarıda sahada yer almayan Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un durumu için ise Buruk, "Tendonunda sertleşme hissetti. O yüzden ikinci yarıya devam ettirmedik, riskli durum oluşmasın diye. Nelsson'u alıp 3'lü, savunmaya döndük" dedi.

Hakem Halil Umut Meler'in kararları için de sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Aleyhimize iki penaltı kararı verildi. Penaltıların kolay olduğunu düşünüyorum. Daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce de verildi, bundan sonra da verilecek. Bir yerde bunu bekliyordum, bugün oldu. Kazanarak bu penaltıları atlattık" ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin dönüşü büyük ihtimalle bir sonraki sezonun hazırlık kampı"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması durumuyla ilgili gelen soruya ise Okan Buruk, "Sözleşme dondurulması diye bir şey yok. Yabancı sayımız zaten belli. Yabancı sayısında değişiklik yaparsanız onu yapabiliyorsunuz zaten. En doğrusu onun sağlık şekilde dönmesi. Kolay değil, zor bir sakatlık, uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ay arası dönenler oluyordu. Şuan da 6-8 ay arasına, sakatlıktan geri dönüş sonrası sakatlanmalar olduğu için bu süre o değerlerde oluyor. Büyük ihtimalle gözüken, bir sonraki sezonun hazırlık kampı. Yanımızda olacak, desteğini yanımızda göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Şampiyonluk yarışında puan farkının hatırlatılması üzerine Buruk, "11 maç oynadık. Lig için çok erken, neredeyse 3'te 1'i geçti. Puan farkı için çok erken. İki maçta puan farkını kaybedebilirsiniz. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre daha azaldı. Aynı konsantrasyonla puan farkını koruyup, yukarıya çekmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları"

Bu sezon bir karşılaşma sonrasında 'Beğenmeyenler Manchester City'yi ya da Real Madrid'i tutsun' sözlerine açıklık getiren 51 yaşındaki teknik direktör, "Onu aslında bizim taraftarımız için söylemedim. O gün o soruyu soran arkadaşımıza söyledim. Çünkü 2 sene içerisinde o 4 maçı kaybetmiştik. Sanki 18 maç kaybetmişiz gibi. Sorunu provakotif olduğunu düşünüyordum o anda. Cevabım kendi taraftarımızda çok o arkadaşımıza verdiğim cevaptı. Bazen provakotif sorular da güzel. Bizim işimizden biri bu iletişimiz doğru kurabilmek. Bazen zoru soru gelebilir, sakin kalmamız da gerekebilir oralarda. Bazen aceleci veya yanlış cevaplarımız oluyor. O andaki tansiyonunuza göre değişebiliyor. Herkse tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Real Madrid ve Manchester City son maçlarında kaybetti. City üst üstte mağlubiyet aldı. Rodri'nin sakatlığı sonrası bir takımın birçok şeyi değiştiğini görebiliyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum. Bu istek de bize maç kazandırıyor. İnsanların bizden beklentisi var. Bu 2 yıl içerisinde bu beklentileri karşıladık. 5. yıldız hedefimiz var. Avrupa'da final oynama hayalimizi var. Bu hayallerin peşinden koşuyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı da hep yanımızda olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Zorlu 3 Maçta Galatasaray Yoluna Devam Ediyor - Son Dakika

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