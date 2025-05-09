Okan Yumuk Türkiye Şampiyonu Oldu

Eskişehirli atlet Okan Yumuk, YURTLİG Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre Cross yarışında Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Doğan Aslan Bey Yurdu öğrencisi Okan Yumuk, YURTLİG Türkiye Atletizm Şampiyonası 3000 metre Cross yarışında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcu, başarısının ardından İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Hasan Kalın, Okan Yumuk'u üstün performansından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR