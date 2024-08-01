Okçuluk Milli Takımı Şapka Geleneği Paris 2024'te Devam Ediyor - Son Dakika
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Okçuluk Milli Takımı Şapka Geleneği Paris 2024'te Devam Ediyor

Okçuluk Milli Takımı Şapka Geleneği Paris 2024\'te Devam Ediyor

Okçuluk Milli Takımı sporcularının antrenörleri Göktuğ Ergin'in sporcuyken taktığı şapkayı kullanmaları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda da devam ediyor. Milli okçu Mete Gazoz'un Tokyo 2020'de altın madalya kazanmasıyla birlikte bu geleneğin önemi daha da arttı. Şapka, sporcuların motivasyonuna olumlu katkı sağlarken, Paris 2024'te de milli sporcuların benzer şapka taktıkları görüldü. Göktuğ Ergin, şapka geleneğinin bir simge haline geldiğini ve takım için önemli bir unsura dönüştüğünü belirtti.

01.08.2024 11:29
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Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in sporcuyken Pekin 2008'de taktığı şapkayla başlayan uygulama, Paris 2024'te geleneğe dönüştü.

Milli okçu Mete Gazoz'un, antrenörünün Pekin 2008'de taktığı şapkayla yarıştığı Tokyo 2020'de altın madalya kazanması, bu geleneği Paris 2024 Olimpiyatları'na da taşıdı.

Mete, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ergin'in sporculuğu dönemindeki şapkayla yarıştı. Sporcu ve antrenör arasında bir simgeye dönüşen şapka, Mete'nin motivasyonuna da olumlu katkıda bulundu. Mete Gazoz, erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanarak, Türk spor tarihine geçti.

Şapka takılması Okçuluk Milli Takımı sporcularında bir gelenek halini aldı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcuların benzer şapka taktıkları gözlendi.

Paris 2024'te Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Sporcuların müsabaka sırasında Göktuğ Ergin'in şapkasından taktıkları görüldü. Ayrıca kadınlar klasik yay bireyselde mücadele eden Elif Berra Gökkır'da şapka geleneğine dahil oldu.

Ergin: "Bir geleneğe dönüştü"

Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şapka geleneğini devam ettirdiklerini belirtti.

Milli takımda herkesin şapkayı severek taktığını anlatan Ergin, "Mete Gazoz ile bir simge oluşturmuştuk. Tokyo 2020'de tarihi bir başarı elde ettik. Şimdi bir geleneğe dönüştü. Her sporcu benzer tarzda şapka kullanıyor. Bir anlamda takım için şapka zorunlu gibi oldu. Paris 2024'te Klasik Yay Erkek Takımı da tarihi bir başarıya imza attı. Ülkemize bronzla takımlar düzeyindeki ilk madalyayı getirdik." diye konuştu.

Ergin, şapka takılmasının okçularda aynı zamanda güneş ve gözün ışıktan korunması içinde faydalı olduğunu söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları sonrası şapkanın anlamını Ergin, "Bunu bir bayrak devri gibi düşünelim. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ben taşımıştım. Şimdi Mete taşıyor ama artık o çıtayı çok yükseklere koydu. Bundan sonra tekrarını yapmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle dile getirmişti.

Mete Gazoz ise, "Onun motivasyonu çok büyük. O artık bizim için bir şapka değil. Bizim simgemiz oldu. Çok tarif edebileceğim bir kelime yok." sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okçuluk Milli Takımı Şapka Geleneği Paris 2024'te Devam Ediyor - Son Dakika

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