Okçulukta 2026 Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okçulukta 2026 Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor

08.06.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, 9-14 Haziran'da 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağına ev sahipliği yapacak.

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon, 9-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek.

Antalya'da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.

Milliler, Çin'de zirvede yer aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5 (3 gümüş, 2 bronz) madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabında 6 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) zirvede yer aldı.

Antalya, mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

Antalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçulukta 2026 Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin bilmediği meslek Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12’nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Galatasaray’da 4 yeni imza birden Galatasaray'da 4 yeni imza birden

09:09
Ederson’un Aziz Yıldırım’ı neden aradığı ortaya çıktı
Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı
09:06
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:50
Avrasya Tüneli’nde kaza Tüneli su bastı
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı
08:41
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 09:26:42. #7.12#
SON DAKİKA: Okçulukta 2026 Dünya Kupası Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.