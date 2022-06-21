Yarışmada Türkiye 'yi klasik yayda Mete Gazoz , Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz ve Ezgi Başaran ; makaralı yayda ise Emircan Haney, Yakup Yıldız , Batuhan Akçaoğlu, Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer temsil ediyor.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Paris'te başladı - Son Dakika

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