Okçulukta gençler, kadetler federasyon kupası mücadeleleri Antalya'da tamamlandı

Okçulukta gençler (21 yaş altı), kadetler (18 yaş altı) federasyon kupası yarışmaları Antalya 'da tamamlandı.

Kaynak: AA

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