Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Organizasyonda yarın bireyselde ve takım müsabakalarında finaller gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın ilk gününde makaralı ve klasik yay kategorilerinde bireysel elemeler yapıldı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 53 kulüp, 178 yarışmacı ve 64 antrenör katılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar (13-14 yaş) Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun 'da başladı.

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