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Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi - Son Dakika
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Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yenerek 23. galibiyetini elde etti. Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayıyla öne çıktığı maçta, Vasilije Micic de 3 sayı, 5 asistle oynadı. Diğer maçlarda Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 110-97 mağlup ederken, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u 106-98 yendi.

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics\'i 127-123 yendi
03.01.2024 - 10:32,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Altı maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Thunder, rakibini 4 sayı fakla mağlup ederek bu sezon 23. galibiyetini elde etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 36 sayı, 7 asist, 6 ribauntla takımını sırtladığı ev sahibi ekipte, Josh Giddey 23 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 16 sayıyla oynadı.

5 sezon Anadolu Efes forması giydikten sonra Thunder'a transfer olan Vasilije Micic, 10 dakika süre aldığı maçı 3 sayı, 5 asist, 1 ribauntla tamamladı.

Konuk takımda Kristaps Porzingis 34 sayı, 10 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Embiid "triple double" ile döndü

Sakatlıktan dönen Joel Embiid'in 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'u 110-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 21 sayı, 5 ribaunt, Tobias Harris 20 sayı, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Andre Drummond'ın 11 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Bulls'ta ise DeMar DeRozan 16 sayı, 4 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-97

Memphis Grizzlies- San Antonio Spurs: 106-98

New Orleans Pelicans- Brooklyn Nets: 112-85

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 127-123

Golden State Warriors- Orlando Magic: 121-115

Sacramento Kings- Charlotte Hornets: 104-111

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 127-123 yendi - Son Dakika


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