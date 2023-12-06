Şehir magandaları Oktay Derelioğlu ve eşini trafikte öldüresiye dövdü

Teknik direktör ve eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de kabusu yaşadı. Trafikte eşiyle birlikte magandaların saldırısına uğrayan Oktay Derelioğlu omuzu çıktığı için operasyon geçirdi.

"ÖLEBİLİRDİM"

Haberler.com'a konuşan ve yaşananları anlatan Oktay Derelioğlu, "Eşimle seyir halindeyken yol verdiğimiz araç önümüze kırdı. İçindeki iki şehir magandası araçtan indi ve hiçbir sebep yokken yanımıza gelip bize saldırdı. O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde olduğu aracın önünü keserek çifte saldıran magandalar ifadeleri alınmak için gözaltına alındı.

Olay anına ait kareler: