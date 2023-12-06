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Şehir magandaları Oktay Derelioğlu ve eşini trafikte öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Şehir magandaları Oktay Derelioğlu ve eşini trafikte öldüresiye dövdü

Trafikte yaşanan bir olayda teknik direktör ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi, şehir magandaları tarafından darp edildi. Öldüresiye dövülen Derelioğlu'nun kolu çıktı ve hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırganlar, ifadeleri alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

06.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:26
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Teknik direktör ve eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de kabusu yaşadı. Trafikte eşiyle birlikte magandaların saldırısına uğrayan Oktay Derelioğlu omuzu çıktığı için operasyon geçirdi.

"ÖLEBİLİRDİM"

Haberler.com'a konuşan ve yaşananları anlatan Oktay Derelioğlu, "Eşimle seyir halindeyken yol verdiğimiz araç önümüze kırdı. İçindeki iki şehir magandası araçtan indi ve hiçbir sebep yokken yanımıza gelip bize saldırdı. O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi.

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

GÖZALTINA ALINDILAR

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde olduğu aracın önünü keserek çifte saldıran magandalar ifadeleri alınmak için gözaltına alındı.

Olay anına ait kareler:

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler
Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler
Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler
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Oktay Derelioğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehir magandaları Oktay Derelioğlu ve eşini trafikte öldüresiye dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehir magandaları Oktay Derelioğlu ve eşini trafikte öldüresiye dövdü - Son Dakika
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