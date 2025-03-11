Okul Sporları 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Okul Sporları Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Kayseri Okul Sporları Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği'nde bu yıl 9 takım mücadele etti. Kıyasıya maçların oynandığı İl birinciliği sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçları sonunda dereceye giren takımlar ise şu şekilde:

1- Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu

2- Bilfen Koleji

3- Tekden Koleji

4- TED Koleji - KAYSERİ