Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları Denizli\'de Başlıyor

TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ertelenmemesine tepki gösterdi. Nisan ayında toplamda 7 maç oynayacaklarını dile getiren Kartal, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim" dedi.