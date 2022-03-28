Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
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Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

28.03.2022 01:51
Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Ergan Dağında yapıldı.

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Ergan Dağında yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Erzincan'daki Ergan Dağında gerçekleştirilen şampiyonaya, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'dan 26 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride gerçekleştirilen şampiyonada, küçük kızlarda Ayşe Esen, gençlerde ise Ela Özdemir birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği yıldızlarda Semih Anıl, küçüklerde Mehmet Akif Emeç, Gençler B kategorisinde Ferhat Yağbasan ve Gençler A Kategorisinde ise Halil Kömür kazandı. - ERZİNCAN

Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası
Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası
Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

YORUMLAR
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Erzincan, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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