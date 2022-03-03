Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

03.03.2022 16:42

- Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası bugün Yozgat'ta başladı.

- Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

YOZGAT - Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası bugün Yozgat'ta başladı. 3 gün sürecek organizasyonda 64 ilden 704 sporcu mücadele edecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Yozgat'ta başlayan Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımıyla start aldı. 3-6 Mart arasında Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam edecek müsabakalarda yüzlerce sporcu başarılı olmak için ter dökecek.

Zonguldak'tan müsabakalara katıldıklarını söyleyen antrenör Murat Çakır, "3 erkek ve 3 kadın sporcu ile geldik. Müsabakalar güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah sonunu güzel bitirmek istiyoruz. Hedefimiz Zonguldak'a madalya ile dönmek" dedi.

İstanbul'dan 10 sporcu ile Yozgat'a geldiklerini söyleyen antrenör Zafer Uymaz ise, "Güzel bir organizasyondayız. Yozgat çok iyi ev sahipliği yapıyor. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Hedeflerimiz var, inşallah sıkılmadan, usanmadan çalışıp sporcularımızı milli takıma kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcular da müsabakaların çetin ve zorlu geçtiğini söyleyerek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylediler.

Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, müsabakalara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası ilimizde yapılmaktadır. Ev sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. 64 ilimiz ve 702 sporcunun katılımıyla en iyi şekilde müsabakalara devam ediyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı
Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı - Son Dakika


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