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Okul Sporları Golf Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Golf Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 7 ilden 105 sporcu katıldı. Teknik toplantısı gerçekleştirilen ve 03-05 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonasının açılış seremonisi yapıldı. Açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalattin Sula ve sporcu velileri katıldı.

Samsun Golf Sahasında düzenlenen şampiyonada 7 ilden 105 sporcu mücadele edecek. - SAMSUN