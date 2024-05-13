Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Son Buldu - Son Dakika
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Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Son Buldu

Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Sivas\'ta Son Buldu

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı ve kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonaya 17 ilden 200 sporcu katılım sağladı.

13.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:23
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Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası sona erdi. Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ilden 200 sporcu katılım sağladı. Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı ve kupalar sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini, Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ve Halk Oyunları Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Güler takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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