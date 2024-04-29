Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği İstanbul'da düzenleniyor - Son Dakika
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Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği İstanbul'da düzenleniyor

Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği İstanbul\'da düzenleniyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği yarışmalarında 11 ilden 248 sporcu mücadele ediyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, dereceye giren sporculara başarı belgesi, madalya ve kupa takdim edilecek.

29.04.2024 16:26
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Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği yarışmaları, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışmalarda 11 ilden 248 sporcu mücadele ediyor.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Burak Anlatıcı, organizasyonla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildiğini aktararak, "Bu organizasyon, Türkiye'nin güzide şehirlerinden gelen çocukların kendi illerinde elde etmiş olduğu birinciliklerin ardından Türkiye Şampiyonası'nda, en tepede buluşma noktası. Şampiyona bu yıl da İstanbul'un ev sahipliğinde, Haliç'te gerçekleştiriliyor. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 73 branşta birçok spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz, kürek de bunlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Anlatıcı, "11 ilimizden 248 sporcumuz burada, yarışlara katılıyor. Sabah saat 10 civarında başladı, dün de teknik toplantı gerçekleştirmiştik. Türkiye'nin dört bir yanından gelip dereceye giren gençlerimize, sporcularımıza başarı belgesi, madalya ve kupa takdim ederek günü tamamlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, 24 kategoride mücadeleler yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği İstanbul'da düzenleniyor - Son Dakika

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