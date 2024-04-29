Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

İstanbul İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları sona erdi. Yarışlara 11 ildeki 248 sporcu katıldı. Yarışmada birinci olan sporcular ve okulları açıklandı.

29.04.2024 21:22
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İstanbul İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda 11 ilden 248 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde birinci olan sporcular ve okulları şöyle:

Yıldız erkekler 1x: Arda Yığın (İsmail Kaymak Koleji)

Yıldız erkekler 2x: Volkan Arslan, Osman Güney Keseroğlu (Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu)

Yıldız kızlar 1x: Azra Karaardıç (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu)

Yıldız kızlar 2x: Nazen Arıcı, Ecem Aydın (Çanakkale Bahçeşehir Koleji)

Genç B kızlar 1x: Nisa Obuz (Sinop Fen Lisesi)

Genç B kızlar 2x: Eylül Erol, Elif Elmira İbiş (TED Ankara Kolejliler)

Genç B erkekler 1x: Furkan Efe Keskin (TOKİ Anadolu Lisesi)

Genç B erkekler 2x: Efe Kara, Hasan Ali Çiçek (Lokman Hekim Anadolu Lisesi)

Genç B kızlar 4x: İlayda Baykuş, Hacer Çağlanur Gaygısız, İrem Aslanefe, Medinenur Yıldız, Zeki Singili (D) (Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi)

Genç B erkekler 4x: Barış Arda Yılmaz, Arda Özdemir, Ahmet Kusay Erol, Yiğit Kızılkaya, Mahmut Gök (D) (ÇEAŞ Anadolu Lisesi)

Genç A kızlar 1x: Nehir Atalayman (Büyük Çiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi)

Genç A kızlar 2x: Medinenur Yiğitoğlu, Sıla Ergül (Lokman Hekim Anadolu Lisesi)

Genç A kızlar 4x: Merve Yeşilmen, Duruşah Çabuk, Medinenur Yiğitoğlu, Sıla Ergül, Hasan Ali Çiçek (D) (Lokman Hekim Anadolu Lisesi)

Genç A erkekler 1x: Ali Asrın Öz (Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Genç A erkekler 2x: Bedirhan Efe Ataklı, Kuzey Özdamar (Sinop Atatürk Anadolu Lisesi)

Genç A erkekler 4x: Melih Aydın, Yiğit Özdemir, Osman Uluç Pakman, Sefer Erdoğan, Nurgül Güler (D) (Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul Sporları Kürek Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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