Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı

Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası Düzce\'de Başladı

15 ilden sporcuların katılımıyla Düzce'de düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası başladı. Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda 10 Mayıs'a kadar devam edecek yarışlarda takımlar, sprint, kafa kafaya, slalom ve nehir inişi kategorilerinde mücadele edecek. Şampiyonada 400'e yakın sporcu ve antrenörlerden oluşan kafileler yer alıyor.

08.05.2024 16:55
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Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, 15 ilden sporcuların katılımıyla Düzce'de başladı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı mevkisinde düzenlenen organizasyonda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müsabakalara geçildi.

Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda 10 Mayıs'a kadar devam edecek yarışlarda takımlar, "sprint, kafa kafaya, slalom ve nehir inişi" kategorilerinde mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun katılımla düzenlenen şampiyonanın kazasız geçmesini dileyerek, "15 vilayetten 400'e yakın sporcu ve antrenörlerden oluşan kafileler var. Burada başarılı olan gençlerimiz Avrupa ve dünyada inşallah ülkemizi temsil edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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