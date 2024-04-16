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Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Birinciliği için 18 ilden Kayseri'ye gelen 69 takım zirve mücadelesinde ter döktü.

Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarında 18 ilden Kayseri'ye gelen 38'i erkek, 31'i kız olmak üzere 69 takım zirve için ter döktü. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı ve kıran kırana yarışla geçen müsabakalarda grup birinciliği elde edecek olan takımlar, Türkiye birinciliği için karşılaşmaya çıkacak. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlerimizin gelişmekte olan ragbi branşındaki heyecanını ve katılımını, ülke genelindeki altyapıya çok sevindik. Özellikle sporun tabana yayılmasında büyük mücadelesi olan bakanlığımızın, okul sporlarında da yoğun katılımlarla ülke gençlerinin spor yönelmesini sağlayan ve böyle gelişmekte olan sporlardaki müsabakalara yoğun katılımın olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu alanda emek veren değerli öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizde yapılmayan branşın olmaması, ülke sporunun siz değerli gençlerle gelecek vaat etmesi ve geçmişten bu tarafa yetenekleri ile kendi ispat etmiş Türk gençliğinin birçok branştaki başarısını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayserimiz spor şehridir"

Okul sporlarının önemine değinen Kabakcı; "Okul sporlarının da özellikle sporun alt yapı oluşturması ve tabana yayılma olgusunu en iyi şekilde yansıtması anlamında çok önemsiyor ve katılımları destekliyoruz. Kayserimiz spor şehridir. 2024 yılında da Avrupa spor şehri olmuştur. İnşallah geleceğin sporcularını yetiştirmekte başta Kayseri olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinde gençlerimizin sporcu altyapısı ile büyük şampiyonlarda ve olimpiyatlarda sizleri göreceğimiz kanaatimiz her zaman mevcuttur. Bu heyecanla koşturuyoruz" dedi. - KAYSERİ