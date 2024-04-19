Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finalleri Düzce\'de devam ediyor

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Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finalleri müsabakaları, Düzce'de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan ve 17 Nisan'da Düzce Tenis Kulübü yerleşkesinde başlayan müsabakalara, Türkiye'nin 28 ilinden takımlar katılıyor.

Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek şampiyonada 40'ı kız toplam 80 sporcu ter döküyor.

Düzce Tenis Kulübü Baş Antrenörü Akif Çavuş, AA muhabirine, final müsabakalarında bireysel ve takım halinde maçların devam ettiğini anlattı.

2023-2024 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye müsabakalarının son ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Çavuş, "28 takım burada mücadele ediyor. 14 kız, 14 erkek takımı geldi. Bugün grup maçları bitecek, yarın yarı final oynanacak. Pazar günü ise hem kız takımlarında hem de erkek takımlarında şampiyonlar belli olacak." dedi.

Türkiye'de tenis için çok emekler verildiğine dikkat çeken Çavuş, "Hem ülkemizde hem de Düzce'de bu spor için büyük emekler verildi. Küçük şehirden büyük başarılara imza attık. Kızlarda 14 takım, erkeklerde de 14 takım geldi. Bunlar gruplardan çıkan, Türkiye finalleri için gelen takımlar. Günde 14 maç oynanıyor. 3 gün içerisinde 42 maç oynandı. Yarı final ve final maçlarında da toplam 8 maç oynanacak, bunların sonucunda da şampiyon belli olacak." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.