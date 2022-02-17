Üye Girişi
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı - Son Dakika

Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı

17.02.2022 10:35
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları küçükler, yıldızlar ve gençler satranç, küçükler ve yıldızlar karate, yıldızlar ve gençler eskrim ve yıldız kızlar floor curling İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Okul Sporları küçükler, yıldızlar ve gençler satranç, küçükler ve yıldızlar karate, yıldızlar ve gençler eskrim ve yıldız kızlar floor curling İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 2021-2022 Okul Sporları Eğitim Öğretim Yılı küçükler, yıldızlar ve genel kategori kız ve erkekler satranç, küçükler ve yıldızlar kız ve erkekler karate, yıldızlar ve gençler kız ve erkekler eskrim, yıldız kızlar floor curling müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda madalya ve kupa takdimi yapıldı. Dereceye giren sporcular grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.

Çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçen müsabakalar sonunda birinci olan sporcular ve okullar şöyle oluştu:

Satranç kategorisinde küçük kızlarda Özel Salihli Koleji Ortaokulu, Satranç Küçükler Genel kategorisinde Özel Turgutlu Bilgikent Ortaokulu, Yıldız kızlarda Özel Manisa Ülkem Koleji, Yıldız kızlar Genel kategorisinde Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu, Genç kızlarda Turgutlu Anadolu Lisesi, gençler genel kategorisinde Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi.

Karate Kata kategorisinde yıldız erkeklerde Salih Elmas (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), yıldız kızlarda ise Döne Yılmaz (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), Yıldız Erkekler Kumite kategorisinde 32 kiloda Mustafa Can Kurultay (Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu), 36 kiloda Utku Tan (Yunusemre Atatürk Ortaokulu) 44 kiloda Salih Elmas (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), 52 kiloda Eren Günayar (Yunusemre Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu), Yıldız Kızlar Kumitede 38 kiloda Emine Sarı (Salihli Kudret Demir Ortaokulu), 42 kiloda Berra Çınar (Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu) 46 kiloda Esin Yılmaz (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), 50 kiloda Başak Tepe (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), +54 kiloda Hatice Naz Kara (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), Küçük Erkekler Katada Utku Eren Saygı (Salihli Kudret Demir Ortaokulu), Küçük Kızlar Katada Nurahsen Kocakaplan (Yunusemre Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu).

Eskrimde küçük kızlar kılıç kategorisinde İrem Çakır (Spil Ortaokulu), yıldız kızlarda Duru Kayalar (Spil Ortaokulu), genç kızlarda İrem Öz (TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi), Küçük erkeklerde Kutay Yenigün (Bahçeşehir Koleji), yıldız erkeklerde Ömer Coşkun (Şehitler Ortaokulu), genç erkeklerde Yusuf Akın (MOSTEM) Floor Curlingde yıldız kızlarda Ayvaz Dede Ortaokulu. - MANİSA

Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı

YORUMLAR
500

gençlik, Eskrim, Manisa, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
10:21 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı
10:15 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan müjde! Kansere ilişkin heyecan verici araştırmasını Türkiye'ye taşıyacak
10:07 İddia: Gülben Ergen'in yeni sevgilisi ünlü bir avukat!
09:27 Ehliyet sınavında çekilen kopya pes dedirtti! Maske ile düzenek kurmuşlar
09:35 Kamyon öğrenci servisine çarptı! Verilmiş sadakaları varmış
09:47 İsrail güçleri teslim olan Filistinli gence köpekle saldırdı
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement