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Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı - Son Dakika

Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı

16.12.2021 16:14
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları genç kızlar ve erkekler yüzme, genç kızlar ve erkekler futbol, genç kızlar badminton, genç erkekler bilek güreşi, yıldız erkekler voleybol ve yıldız kızlar voleybol il birinciliği...

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları genç kızlar ve erkekler yüzme, genç kızlar ve erkekler futbol, genç kızlar badminton, genç erkekler bilek güreşi, yıldız erkekler voleybol ve yıldız kızlar voleybol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda Yüzme yarışlarında erkekler kategorisinde birinci Özel Manisa MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Özel Elit Ege olurken, Kızlar kategorisinde birinci Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi ve ikinci Özel Akhisar Eksen Okulları oldu.

Genç erkekler futbolda birinciliği Manisa Spor Lisesi kazanırken, ikinci Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve üçüncü Soma Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Kızlar kategorisinde birinci Halit Görgülü Anadolu Lisesi oldu.

Genç kızlar Badminton birincisi Selendi Anadolu Lisesi olurken, ikinci Saruhanlı Saruhanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü Özel Manisa MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Yıldız erkekler voleybolda birinci Turgutlu İhsan Erturgut Ortaokulu, ikinci Salihli Poyrazdamları Ortaokulu ve üçüncü Vestel Ortaokulu oldu. Yıldız kızlar voleybolda ise birinci Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu, ikinci Salihli Kudret Demir Ortaokulu ve üçüncü Vestel Ortaokulu oldu.

Bilek güreşi yarışlarında Özel Akhisar Eksen Okulları 7 birincilik alırken, Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi de 4 birincilik elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Dalkıran, Okul Sporları İl Tertip komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi edildi. Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA

Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı
Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı

Badminton, gençlik, Manisa, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul sporlarında 5 branşta heyecan tamamlandı - Son Dakika Spor


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