Okullar Arası Voleybol İl Şampiyonası sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası A Genç Erkek ve Bayan Voleybol İl Şampiyonası sona erdi.

Tecde Spor Salonu'nda yapılan maçlarda, bayanlar kategorisinde 24, erkeklerde ise 12 okul takımı mücadele etti.

Erkeklerde oynanan final maçında Fatih Anadolu Lisesi, Malatya Spor Lisesini 3-2 yenerek birinciliği elde etti.

Bayanlarda Özel Çamlıca Koleji, Doğanşehir Fen Lisesini 3-1 yenerek birinci oldu.

Fatih Anadolu Lisesi ile Özel Çamlıca Koleji, takımları il birincisi olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, kupa ve madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Yeşilyurt Şube Müdürü Mehmet Özgül verdi.

Şampiyonada erkeklerde Fatih Anadolu Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesini ikinci, Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi üçüncü, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Bayanlarda ise, Özel Çamlıca Koleji birinci, Doğanşehir Fen Lisesi, ikinci, Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Konak Anadolu Lisesi dördüncü oldu.