Okullar halter müsabakasında yarıştı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halter İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "Okullar arası halter müsabakası" sona erdi.

4 Eylül Spor Salonunda 10 okuldan 30 sporcunun katılımıyla yapılan halter müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Yıldızlar A-B kategorisinde yapılan heyecan dolu halter müsabakasında sporcular madalya kazanmak için hünerlerini sergiledi.

Müsabaka sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi. Sporculara madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Halter İl Temsilcisi Rahmi Soyuyüce ve antrenörler takdim etti. - SİVAS