Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi - Son Dakika
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Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi

13.03.2022 17:44
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları Rize'de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları Rize'de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları 16 Okul takımı ve 352 sporcunun katılımı ile Rize'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kendi gruplarında başarılı olan okul takımları finalist olmak için birbiriyle yarıştı. Genç Kızlar kategorisi karşılaşmaları sonucunda finale kalan Diyarbakır Spor Lisesi ve Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi müsabakasında kıyasıya mücadelenin sonunda şampiyon Samsun ekibi oldu.

İkinci olmanın da iyi bir sonuç olduğunu belirten Diyarbakır Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ulaş, "Takımımız iyiydi. Altı aydır inanılmaz bir emek verdik. Sabahları 6'da uyandık yağmur, çamur, batak demeden çalıştık. Bu sonuçta iyi. Finale kadar geldik, finalde kaybettik. Birincilik gelseydi tabii ki çok daha iyi olurdu. Ama çokta önemli değil. Kızlarımız bizim gözümüzde bu şampiyonanın lideri oldular. Biz kendimiz olaya böyle bakıyoruz. Turnuva çok iyiydi. Bizi Rize'de çok iyi ağırladılar. Biz de Diyarbakır adına Rize'ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Şampiyon olan Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Ateş, "Çok çalıştık, çok emek verdik. Harika bir organizasyon. Çocuklarımız da çok uğraştılar. İlk defa okulumuz adına bir alanda Türkiye şampiyonu olduk. Kızlarımın hepsinin alnından öpüyorum. Çok çalıştılar ve kazandılar. Kızlarım her şeyi başardılar" ifadelerini kullandı.

Çok çalıştıklarını ve emeklerinin sonucuna ulaştıklarını söyleyen Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Ezgi Altundaş, "Harika bir takım. Bilgili bir antrenör ve sonunda şampiyonluk. Çok inandık, çok çalıştık, sonunda şampiyon olduk" şeklinde konuştu. - RİZE

Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize'de düzenlendi - Son Dakika


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