Olaitan: 'Son Maça Kadar Savaşacağız'
Olaitan: 'Son Maça Kadar Savaşacağız'

10.04.2026 22:50
Beşiktaşlı Junior Olaitan, ligde kalacak her maça odaklanacaklarını ve Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞLI Junior Olaitan, "Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın hangi bölgede görev verirse elinden geleni yaptığını ifade eden Olaitan, "Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp. Burada her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de her pozisyona uyum göstermeye çalışıyorum. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocam benden kanatta oynamamı isterse kanatta da oynarım. Orta sahaya dönmek güzel ama galip gelmek daha güzel" ifadelerini kullandı.

'SON MAÇA KADAR SAVAŞMAYA, MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ligin sonuna kadar ellerinden geleni yapacağını söyleyen Olaitan, "Bugün güzel bir performans gösterdik. Derbiyi kaybetmek çok üzücü, acı verici. Derbileri kaybetmek her zaman kötüdür. Derbilerin Türk futbol tarihindeki yerini hepimiz biliyoruz. Ama o maç geçti. Ligin sonuna kadar oynayacağımız bütün maçlara odaklanacağız. Uğruna savaşacağımız ve oynamamız gereken bir şeyler var. Biz de son maça kadar savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ANA HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI'

Ana hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu dile getiren Beninli orta saha oyuncusu, "Ana hedefimiz Türkiye Kupası ama kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından ikinci olabilmek için bütün maçlarda elimizden gelen en iyi performansı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

