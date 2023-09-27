Hollanda'da sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax- Feyenoord karşılaşması, Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.
24 Eylül Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta konuk ekip Feyenoord, ilk yarıyı 9 ve 18. dakikada Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarının başında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.
Son Dakika › Spor › Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord - Son Dakika