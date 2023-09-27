Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord

Hollanda'da sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax- Feyenoord karşılaşması, Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MÜCADELE BUGÜN TAMAMLANDI

55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.