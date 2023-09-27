Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord - Son Dakika

Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord

Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord
Son Güncelleme: 27.09.2023 18:08

Taraftar olayları nedeniyle 55. dakikada ertelenen ve Çarşamba günü devam eden derbi maçta Feyenoord, Ajax'ı 4-0 mağlup etti.

Hollanda'da sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax- Feyenoord karşılaşması, Feyenoord'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MÜCADELE BUGÜN TAMAMLANDI

55. dakikada yarıda kalıp ertelenen derbi 27 Eylül Çarşamba günü aynı stat ve saatte kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip 55. dakikada Gimenez ile bir gol daha bulup skoru 4-0'a getirdi. Öte yandan ertelenen müsabakada maça seyirci de alınmadı.

NE OLMUŞTU?

24 Eylül Pazar günü Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta konuk ekip Feyenoord, ilk yarıyı 9 ve 18. dakikada Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun golleriyle 3-0 önde kapattı. İkinci yarının başında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord - Son Dakika
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