Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı - Son Dakika
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Spor

Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

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Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar nedeniyle Unilever, Dries Mertens ile yapmayı planladığı reklam kampanyasından vazgeçti. Daha öncesinde Mertens ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkisiyle reklam kampanyasından vazgeçti.

22.02.2025 11:39
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Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken penaltıyı takımına kazandıran Dries Mertens'e kötü haber geldi.

ANLAŞMADAN VAZGEÇTİLER

Daha öncesinde Belçikalı futbolcu ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, Mertens ile planladığı reklam kampanyasından vazgeçti. Firmanın kararında sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkili olduğu aktarıldı.

Olaylı maç Mertens\'e pahalıya patladı

Adana Demirspor, Dries Mertens, Galatasaray, Unilever, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Türk:
    telliaviv gibi bişeye yenildikten sonra artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo taklacılar. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 163 208 Yanıtla
  • zafer yimsel:
    osai Samuel ile anlaşsın. O daha iyi tam taklacı güvercin. Yada kostiçle falan anlaşsın. Onlar bu işlerin ağababası. 127 43 Yanıtla
  • Feti2323:
    mertensin de çok sikindeydi zaten adamı dünya biliyor reklama ihtiyacımı var aq 77 35 Yanıtla
  • Asker Fahri:
    Bu haber mi simdi? Ulan birincisi 50000 futbolcu için ne ki onu yıksin, ikincisi Mertense yapilan net penalti ve de yuzlerce futbolcu var ki boyle penalti alirlar, algibahcenin dzekosu bunlarin kac tane daha fazlasini yapti. Ulan algibahce sampiyon o l a m a z, ne yapsaniz da fuhus hakemi nebileyim ne hakemi , şünkü yüce Allahın adaleti var . 56 28 Yanıtla
  • Vatanperver:
    hastirin oradan ilk kez mertens böyle birşey yaptı dünyada ve tarihte değil mi? geçen sene Kadıköy'de icardinin yüzünü dağıtırlarken , rizeyi 9 kişi bırakıp fenere maç satanlar nerde?? yaşak kuşlar alayınızın kocası Galatasaraydır saygılı olun bakalım. 37 35 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    tüm 6s liler aynı 18 31 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    Burda unilever reklamı yapılıyor bu haber ile... 42 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    50 BİN DOLAR ADAM İÇİN ÇEREZ PARASI YALAN HABER 29 6 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    bunun lisansini iptal etmek lazim 12 20 Yanıtla
  • erol memiş:
    köpek reklamında allahtan hazırda oynayacak futbolcu var ülkede 23 1 Yanıtla
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