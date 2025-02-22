Olaylı maç Mertens\'e pahalıya patladı

Asker Fahri:

Bu haber mi simdi? Ulan birincisi 50000 futbolcu için ne ki onu yıksin, ikincisi Mertense yapilan net penalti ve de yuzlerce futbolcu var ki boyle penalti alirlar, algibahcenin dzekosu bunlarin kac tane daha fazlasini yapti. Ulan algibahce sampiyon o l a m a z, ne yapsaniz da fuhus hakemi nebileyim ne hakemi , şünkü yüce Allahın adaleti var .