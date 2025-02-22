Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken penaltıyı takımına kazandıran Dries Mertens'e kötü haber geldi.
Daha öncesinde Belçikalı futbolcu ile bir açılışa katılması için 50 bin dolara anlaşan Unilever firması, Mertens ile planladığı reklam kampanyasından vazgeçti. Firmanın kararında sosyal medyada Mertens'e yöneltilen eleştirilerin etkili olduğu aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı - Son Dakika
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