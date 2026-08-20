Olcay Çakır Turgut'tan Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika
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Olcay Çakır Turgut'tan Dünya Kupası Hedefi

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A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, Dünya Kupası'na katılmak için gruptan çıkmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi, "Adım adım hedeflediğimiz yola doğru ilerliyoruz. Hayallerimiz çok büyük. Asıl amacımız adım adım gitmek. Dünya Şampiyonası'na katılmak çok önemli. Şimdi sırada gruptan çıkmak var. İnşallah gruptan çıkarak ilk ayağı geçmiş olacağız" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Andrea Mazzon ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un katıldığı medya günü düzenlendi. Kaptan Olcay, ilk olarak turnuvaya dair değerlendirmelerde bulunarak, "Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. Eksik oyuncumuz var. Hazırlık maçları yaptık. Adım adım hedeflediğimiz yola doğru ilerliyoruz. Dünya Şampiyonası için söyleyeceğim; hayallerimiz çok büyük. Asıl amacımız adım adım gitmek. Dünya Şampiyonası'na katılmak çok önemli. Şimdi sırada gruptan çıkmak var. İnşallah gruptan çıkarak ilk ayağı geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gruptan çıkmak için en az 1 maç kazanmak zorundayız"

Şampiyonada C Grubu'nda oynayacakları Belçika, Avustralya ve Porto Riko maçları için konuşan Olcay Turgut Çakır, "Kolay olduğunu düşünmüyorum. Belçika Milli Takımı'nda bireysel olarak hepsini tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Sonrasında Avustralya ile oynuyoruz. Orada Dünya Şampiyonası gitmiş bir takım vardı. Yüzde 100'leri ile olduğunu düşünmüyorum, daha sert oynayacaklarını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp mücadele edeceğiz. Porto Riko'yu çok tanımıyoruz. Gruptan çıkmak için en az 1 maç kazanmak zorundayız. En kazanılması gereken maçın Porto Riko olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Birbiriyle çok bütün olmuş takım var"

Genç oyuncuların takıma uyumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan 33 yaşındaki basketbolcu, "Birbiriyle çok bütün olmuş bir takım var. Vakit geçirmekten büyük zevk alıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Genç arkadaşlarımız da saygılılar. Uyum sağlıyorlar. Bazıları ilk kez böyle bir turnuvada oynayacak. Tecrübesizliğimiz var" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Olcay Çakır Turgut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olcay Çakır Turgut'tan Dünya Kupası Hedefi - Son Dakika

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