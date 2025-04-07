Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor - Son Dakika
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Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor

Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Norveçli teknik adam, ''10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor'' dedi.

07.04.2025 22:53
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Müsabakayı değerlendiren Solskjaer, "İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

"10 KİŞİ OLSAK DA KAZANMAK ZORUNDAYDIK"

Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, "10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

"SALİH ÇOK OYNAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Oyuncu değişikliklerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 10fs07yh:
    savaştın daha ne yapıcan, yılda bir kere Galatasaray’ı yenin taraftar ikna oluyor, seneye tekrar ???? 5 2 Yanıtla
  • 6490203:
    bu Beşiktaş’a üzülmeye başladım ya 1 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    hucumda sikintilarimiz var 28 gol yemisiz cok iyi fakat hucumda cok kisiriz . immobile acil yollanmali !!! 2 0 Yanıtla
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