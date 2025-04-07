Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 90. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Müsabakayı değerlendiren Solskjaer, "İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

"10 KİŞİ OLSAK DA KAZANMAK ZORUNDAYDIK"

Açıklamalarına devam eden Norveçli teknik adam, "10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

"SALİH ÇOK OYNAMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Oyuncu değişikliklerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli" ifadelerini kullandı.