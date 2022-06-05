Olimpik Gün, İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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Olimpik Gün, İstanbul'da kutlandı

05.06.2022 16:19
Olimpik Gün, İstanbul'da kutlandı

Olimpik Gün, Maltepe Sahili Orhangazi Şehir Parkı'nda olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli ve olimpik judocu Bilal Çiloğlu'nun katılımıyla kutlandı.

Olimpik Gün, Maltepe Sahili Orhangazi Şehir Parkı'nda olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli ve olimpik judocu Bilal Çiloğlu'nun katılımıyla kutlandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve milli olimpiyat komitelerince kutlanan ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Gün kapsamında "Hareket Et, Öğren, Keşfet - Daha iyi bir dünya için birlikte" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve Trendyol'un desteğiyle düzenlenen Olimpik Gün'de bine yakın çocuk yer aldı.

Çocuklar, Busenaz Sürmeneli, Bilal Çiloğlu ve milli judocu Feyyaz Yazıcı ile bir araya gelme, onların ilham verici tecrübelerini dinleme ve birlikte basketbol, boks, duvar tenisi, eğlenceli atletizm, judo, kaykay, okçuluk ve voleybol sporlarını yapma şansı buldu.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da Olimpik Gün heyecanını çocuklarla paylaştı.

Neşe Gündoğan, yaptığı açıklamada, İstanbul gibi birçok spor organizasyonunu başarıyla organize eden ve spor kültürünü her köşesinde barındıran bir kentte bu etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "TMOK olarak ülkemizin her bölgesinde çocuklarımızı sporla tanıştıracak, sporu hayatlarının önemli bir parçası olarak konumlandırmalarına yardımcı olacak birçok proje yürütüyoruz. Olimpik Gün bu anlamda, spor yoluyla en fazla çocuğa dokunabildiğimiz çalışmalarımız arasında yer alıyor. Tüm dünyada kutlanan bugünü, ülkemiz çocuk ve gençleri ile büyük bir keyif ve coşku içinde kutladığımız, yeni sporları denemelerine imkan tanıdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İ. Renay Onur ise IOC'nin olimpiyat oyunlarıyla dünyaya arkadaşlık, saygı ve mükemmelliyetçilikle ilgili çok önemli mesajlar verdiğini belirterek, şu görüşleri aktardı:

"Bu değerlerin çocuklara verilmesinin ülkemizde önemli olduğuna inanıyorum. Bu etkinlikle yapmaya çalıştığımız bu. Etkinlikte bize eşlik eden başarılı sporculara da çocuklara verdikleri ilham için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin artması ve rol modellerin çocuklarla bir araya gelmesi, 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak isteyen şehrimiz için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı katılım sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Busenaz Sürmeneli, İstanbul, Maltepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpik Gün, İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

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