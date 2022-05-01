Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi

01.05.2022 23:46
Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Olimpik Lyon'a 3-0 yenildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Olimpik Lyon'a 3-0 yenildi.

Ligin 35. haftasında, şampiyonluğu garantileyen PSG'nin en yakın takipçisi lig ikincisi Olimpik Marsilya'nın Olimpik Lyon ile karşılaştığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Lyon temsilcisi Castello Lukeba'nın 55. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Olimpik Lyon, 76. dakikada Moussa Dembele'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 88. dakikada Karl Toko-Ekambi, maçı 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Olimpik Marsilya 65 puanla 2. sırada yer alırken Olimpik Lyon ise 55 puanla 7. sırada bulunuyor.

Günün diğer maçında Monaco, konuk ettiği Angers'i 2-0 yendi ve 62 puanla 4. sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı Gol düellosu Feyenoord'un Gol düellosu Feyenoord'un

Olimpik Marsilya, Marsilya, Ligue 1, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:31 Siyaset kulislerinde bomba etkisi yaratan iddia: Muhalefet, adayını en erken şubat-mart gibi açıklayacak
23:22 Vatandaşın kamerasına takıldılar! Yol ortasında durup dans eden çift viral oldu
23:20 Ümit Özdağ, Suriyeli aileyi ziyaret etti! Evde yaşanan diyalog dikkat çekti: Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
23:16 Domenec Torrent'ten dikkat çeken Fatih Terim göndermesi!
22:36 Süper Lig'de tarihi skorlu maç! Çaykur Rizespor, geriden geldiği maçta Göztepe'ye tam 7 gol attı
22:34 Aslan'ın galibiyet serisi sona erdi! Galatasaray, Sivasspor engelini geçemeyerek 13. sıraya düştü
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 23:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement