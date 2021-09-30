UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasındaki Olimpik Marsilya- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Velodrome
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)
Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Kaynak: AA
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