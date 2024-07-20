Olimpiyat Oyunları Tarihinde En Fazla Madalya Kazanan Sporcular - Son Dakika
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Olimpiyat Oyunları Tarihinde En Fazla Madalya Kazanan Sporcular

ABD'li yüzücü Michael Phelps, Olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Phelps, toplamda 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde ederek bu rekoru kırmıştır. İkinci sırada ise SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina bulunmaktadır.

20.07.2024 12:13
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Olimpiyat oyunları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular sıralamasında ABD'li yüzücü Michael Phelps, ilk basamakta yer alıyor.

Sydney 2000'de ilki olmak üzere toplamda 5 olimpiyata katılma başarısı gösteren Phelps, 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla yaz olimpiyat oyunlarının en çok ilk 3'e giren ismi oldu.

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya elde eden 1985 doğumlu ABD'li yüzücü, bu başarısıyla aynı zamanda, bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu ünvanını da elde etti.

ABD'li yüzücü, 23 altın madalyayla oyunlar tarihinde kürsünün birinci basamağına en çok çıkan sporcu ünvanına da erişti.

Phelps, 2004 Atina'da 6 altın ve 2 bronz, 2008 Pekin'de 8 altın, 2012 Londra'da 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanmayı başardı.

ABD'li yüzücü, 2016 Rio'da ise madalya koleksiyonuna 5 altın ve 1 gümüş madalya daha ekledi.

Phelps, toplamda kazandığı 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla geçilmesi zor bir rekor kırdı.

Latynina, ikinci sırada

SSCB'li kadın cimnastikçi Larissa Latynina, 1956-1964 yılları arasında katıldığı 3 olimpiyatta 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 18 madalyayla Phelps'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Latynina, bu 18 madalyanın 14'ünü bireysel, 4'ünü de SSCB takımının sporcusu olarak kazandı.

Fin atlet Paavo Nurmi 9 altın ve 3 gümüş, ABD'li yüzücü Mark Spitz de 9 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla sıralamada kendilerine yer buldu.

Schmidt ve Gerevich'ten 6 farklı olimpiyatta altın madalya

Alman kadın kanocu Birgit Fischer Schmidt, katıldığı 6 farklı olimpiyatta toplamda 8 altın madalya kazandı.

İlk olimpiyat madalyasını 18 yaşındayken Moskova 1980'de elde eden Schmidt, Doğu Almanya'nın katılmaması nedeniyle Los Angeles 1984'te mücadele edemedi. Schmidt, sonrasında Seul 1988'de 2 altın, 1 gümüş, Barcelona 1992 ile Atlanta 1996'da 1'er altın ve gümüş, Sidney 2000'de 2 altın, Atina 2004'te ise 1'er altın ve gümüş madalya elde etti.

Altı farklı olimpiyatta altın madalya kazanan Macaristanlı erkek eskrimci Aladar Gerevich de tarihteki yerini aldı.

"En büyük olimpik kılıç ustası" olarak tanımlanan Gerevich, 1932 ile 1960 arasındaki 28 yılda düzenlenen 6 olimpiyata da katıldı. Macar eskrimci, Los Angeles 1932'de 1 altın, Berlin 1936 'da 1 altın, 1 bronz, Londra 1948'de 2 altın, Helsinki 1952'de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Melbourne 1956 ile Roma 1960'da 1'er altın madalya kazandı.

Gerevich, toplamda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı ülkesine götürdü.

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Tokyo 1940 ve Londra 1944'ün iptal edilmeseydi Gerevich'in 8 farklı olimpiyat görme ihtimali vardı.

İngiliz kürekçi Steven Redgrave da 1984'ten 2000'e kadar üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alarak tarihe geçti.

Dört farklı olimpiyatta şampiyonluğa ulaşan ise 3 sporcu bulunuyor. 1948-1960 yılları arasında Danimarkalı ünlü yelkenci Paul Elvström, 1956-1968 yılları arasında disk atmada zirveyi kimseye kaptırmayan ABD'li sporcu Alfred Oerter ile 1984 ile 1996 yılları arasında 100 metre ve uzun atlamanın efsaneleşen ismi ABD'li atlet Carl Lewis, 4'er altın madalya aldı.

Yaz olimpiyat oyunlarının en başarılıları

Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinin en başarılı sporcuları ve kazandıkları madalyaların sayıları şöyle:

Altın madalyalar:

23: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

9: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik), Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Carl Lewis (ABD-Atletizm)

8: Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Ray C.Ewry (ABD-Atletizm), Usain Bolt (Jameika-Atletizm)

Toplam madalyalar:

28: Michael Phelps (ABD-Yüzme)

18: Larissa Latynina (SSCB-Cimnastik)

15: Nikolai Andrianov (SSCB-Cimnastik)

13: Boris Shakhlin (SSCB-Cimnastik), Eduardo Mangiarotti (İtalya-Eskrim), Takashi Ono (Japonya-Cimnastik)

12: Paavo Nurmi (Finlandiya-Atletizm), Birgit Fischer Schmidt (Almanya-Kano), Savao Kato (Japonya-Cimnastik), Jenny Thompson (ABD-Yüzme), Ryan Lochte (ABD-Yüzme), Dara Torres (ABD-Yüzme), Alexei Nemov (Rusya-Cimnastik), Natalie Coughlin (ABD-Yüzme), Isabell Werth (Almanya-Binicilik)

11: Carl Townsend Osburn (ABD-Atıcılık), Viktor Chukarin (SSCB-Cimnastik), Mark Spitz (ABD-Yüzme), Matthew Biondi (ABD-Yüzme), Vera Caslavska (Çekoslovakya-Cimnastik), Allyson Felix (ABD-Atletizm), Emma McKeon (Avustralya-Yüzme)

Kaynak: AA

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