Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Avrupa Şampiyonası'nda kutladı - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Avrupa Şampiyonası'nda kutladı

08.06.2022 22:43
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Avrupa Şampiyonası'nda kutladı

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kutladı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kutladı.

İstanbul'da 8 Haziran 1999'da dünyaya gelen milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'ndaki takım arkadaşlarıyla yaş günü pastasını kesti. Türkiye'ye okçuluk adına tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz, yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kutladı.

Münih'te devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yayda ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz'un rakibi daha sonra belli olacak.

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Kaynak: AA

Mete Gazoz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Avrupa Şampiyonası'nda kutladı - Son Dakika

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