Münih 'te devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yayda ilk iki turu bay geçen Mete Gazoz'un rakibi daha sonra belli olacak.

Kaynak: AA

Mete Gazoz, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yaş gününü Avrupa Şampiyonası'nda kutladı - Son Dakika

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