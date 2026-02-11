Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti

Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Norveçli biatloncu Sturla Lægreid, yarış sonrası verdiği röportajda özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ HAFTASIYDI"

Başarılı sporcu, kız arkadaşını aldattığını itiraf ederek, "Hayatımın en kötü haftasıydı. Ona bir hafta önce söyledim ve tabii ki sonra bitti. Pes etmeye hazır değilim." ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIMIN SONUÇLARINA KATLANIYORUM"

Lægreid açıklamasında, "Sosyal intihar girişiminde bulunmanın belki de ona ne kadar çok sevdiğimi gösterebileceğini umuyorum. Yaptıklarımın sonuçlarına katlanıyorum. Tüm kalbimle pişmanım." sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Sporcunun samimi açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.