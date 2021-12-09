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Oliver Glasner: "Hiç kaybetmeden gruptan çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor" - Son Dakika

Oliver Glasner: "Hiç kaybetmeden gruptan çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor"

09.12.2021 23:17
Oliver Glasner: "Hiç kaybetmeden gruptan çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Fenerbahçe maçının ardından, "Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı. Hiç kaybetmeden çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Fenerbahçe maçının ardından, "Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı. Hiç kaybetmeden çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor. Avrupa Ligi'nin 16'sına kalmak çok gurur verici" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, hedeflerine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Özellikle birinci yarıyla çok memnunum. İkinci yarı iki takım da sanki oyunu saldı. Çok fazla atak olmadı. Avrupa Ligi anlamında da çok memnunuz. Grubumuzda hem Antwerp hem Fenerbahçe var, bunlar çok güçlü takımlar. Bu bizim takımımız için de çok büyük bir başarı onları yenebilmek. Bu anlamda başarımızı büyütüyor bu durum. Bu zor gruptan çıkmak çok büyük bir başarı. Hiç kaybetmeden çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor. Avrupa Ligi'nin 16'sına kalmak çok gurur verici. Takım olarak çok büyüdük, geliştirdik kendimizi ve bunun devamı beni mutlu eder. Kendi takımım hakkında yorum yapmayı severim ama Fenerbahçe çok iyi iş çıkardı, sadece biz daha iyi ve tehlikeliydik. İlk maçımızda Fenerbahçe galibiyete daha yakındı ama bugün tam tersi oldu. Fenerbahçe'ye saygım sonsuz, iyi bir performans gösterdiler. Başlangıcımız çok kötüydü ama son haftalarda ortalara doğru yükseldik. 3 maçımız daha var ve olabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz üst sıralara çıkmak için. 3 hafta sonra devre arası olacak ve ocak, şubat aylarında antrenman için daha da fırsatlarımız olacak. Devre arasından sonraki dönem bizim takımımız için çok önemli. İkinci yarıda hedeflerimiz çok daha yükselecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Oliver, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oliver Glasner: 'Hiç kaybetmeden gruptan çıkmak büyüklüğümüzü gösteriyor' - Son Dakika Spor


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