Oltu'da 25 Mart Spor Kulübü İçin Coşkulu Karşılama Etkinliği - Son Dakika
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Oltu'da 25 Mart Spor Kulübü İçin Coşkulu Karşılama Etkinliği

Oltu\'da 25 Mart Spor Kulübü İçin Coşkulu Karşılama Etkinliği

Erzurum'un Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi, U14 Yaş Ligi'nde İdmanocağı Spor'u 8-0 mağlup eden 25 Mart Spor Kulübü futbolcularını büyük bir coşkuyla karşıladı. Etkinlikte mahalle sakinleri, sporcuları alkışlarla uğurladı ve sosyal mesajlar verildi.

17.09.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Erzurum'un Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Erzurum'dan ilçeye zaferle dönen 25 Mart Spor Kulübü'nün minik futbolcuları, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

U14 Yaş Ligi'nden mücadele eden 25 Mart Spor Kulübü futbolcuları, Erzurum'da oynadıkları maçta İdmanocağı Spor'u 8-0 mağlup ederek Oltu'ya büyük bir gurur yaşattı. Bu başarının ardından Karabekir Mahallesi, sporcuları ve teknik ekibi anlamlı bir şekilde ağırlamak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliğe, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, 25 Mart Spor Kulübü antrenörleri Tugay Yıldız ve Batuhan Ali Eti ile çok sayıda mahalleli katıldı. Mahalle Muhtarı Ahmet Bektaş gecede çocuklara sosyal mesaj da vererek, "Mahalleye kimse çöp atmıyor, atanı da uyarıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında Karabekir Mahallesi'ndeki cadde trafiğe kapatıldı, masa ve sandalyeler kuruldu. Mahalle sakinleri, sporcuları alkışlarla karşıladı. Mahalle Muhtarı Ahmet Bektaş, sporculara ve mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulundu. türküler söylendi, halaylar çekildi. Etkinlik sporcular ve mahalle sakinleri tarafından son derece memnuniyetle karşılandı. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu güzel akşama vesile olan Karabekir Mahalle Muhtarımız Ahmet Bektaş'a teşekkür ederim. 25 Mart Spor Kulübü futbolcuları ve mahalle sakinleri ile bir arada olmaktan son derece mutlu oldum. Futbolcularımızın bu başarısından gurur duydum. İnşallah bu gençlerimizin birçok başarısını hep birlikte kutlayacağız. Atalarımız ne demiş, marifet iltifata tabidir; yani bu gençlerimizin başarılarını iltifatlarla karşılamamız lazım. Siz mahalle sakinlerinin buraya gelerek çocuklarımıza manevi destek olmanız ayrı bir güzellik. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Bu arada Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, mahallede çocukların sevgi seli ile karşılandı. Çocuklar, Başkan Çelebi'den mahallelerine oyun oynayacakları bir alan talep ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İdmanocağı, Belediye, erzurum, Yaşam, Spor, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Spor Oltu'da 25 Mart Spor Kulübü İçin Coşkulu Karşılama Etkinliği - Son Dakika

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