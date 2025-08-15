Oltu\'da Geleneksel Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Büyük Coşkuyla Tamamlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı. Turnuva, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içinde geçen müsabakalarla öğrenciler arasında unutulmaz anlara sahne oldu.

2025 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen turnuvaya bu yıl 16 takım katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonunda Alaattin Aslan Kur'an Kursu takımı şampiyonluğa ulaşırken, Yunus Emre Camii takımı ikinci, Yeşil Camii takımı ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda sadece dereceye giren takımlar değil, bireysel başarılar da ödüllendirildi. En Centilmen Oyuncu, En İyi Kaleci ve Gol Kralı kategorilerinde dereceye giren sporculara da ödüller takdim edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara futbol topu hediye edildi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupaları; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Vekili Tuğrul Nuhan Çiçek ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Bektaş takdim etti. Etkinlik, sporun birleştirici gücünün ve gençler arasında oluşturduğu pozitif etkileşimin güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti. - ERZURUM