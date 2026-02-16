Oltu\'da 6 köprülük dev yatırım hayata geçiyor

Erzurum'un Oltu ilçe merkezinde ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için süreç resmen başladı.

Oltu Çayı Merkez Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçeye toplam 6 köprü kazandırılacak.

Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan 2 eski köprü yenilenirken, 4 yeni köprü de inşa edilecek. Şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan yatırımla birlikte mahalleler arası bağlantıların güçlendirilmesi, trafik akışının rahatlatılması ve kent estetiğine modern bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması planlanırken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Oltu'nun ulaşım altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çelebi, sürece destek veren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü'nün yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara şükranlarını iletti. - ERZURUM