Oltu'nun Kurtuluşu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Oltu'nun Kurtuluşu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi

Oltu\'nun Kurtuluşu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında Feyza Algül birinci oldu. Turnuva, büyük ilgi gördü ve protokol üyeleri de katıldı.

28.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:12
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Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü anısına Tenis Turnuvası yapıldı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş'ında katıldığı turnuvada birinciliği Feyza Algül kazandı. Tuğçe Nur Kara 2., Dilara Toksoy 3. oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 107. Yılını coşkuyla kutlarken, tenis turnuvası da büyük ilgi gördü.

Oltu'nun kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Kaymakamlık tarafından ortaklaşa düzenlenen sportif faaliyetler kapsamında Oltu Spor Salonu'nda tenis turnuvası düzenlendi.

Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinden Abdullah Bora yönetiminde organize edilen tenis turnuvasına protokol da yakın bir ilgi gösterdi. 18 sporcunun kıyasıya mücadelesini izleyen Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş da tribünden salona inerek tenis oynadı.

Turnuvada birinciliği Feyza Algül kazandı. Tuğçe Nur Kara 2., Dilara Toksoy 3. oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri protokol tarafından verildi. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, katılan sporcuları ve antrenör Abdullah Bora'yı tebrik etti. Bektaş, turnuvaya ilgi ve desteklerinden dolayı Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ile diğer protokol üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oltu'nun Kurtuluşu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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