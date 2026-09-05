Oltulu Milli Takım Antrenörü Ekrem Kesgin, İtalya\'daki Dünya Şampiyonası\'nda görev yapacak

Oltulu Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve 5. Kademe Teknik Direktör Ekrem Kesgin, İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takım teknik kadrosunda görev alacak.

Kick Boks Milli Takımı, İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, 10-18 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştireceği kampın ardından, 17-28 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Milli Takım Antrenörü ve 5. Kademe Teknik Direktör Ekrem Kesgin, şampiyonada milli takımın teknik kadrosunda görev yapacak. Kesgin'in milli takım bünyesinde dünya şampiyonasında görev alması, memleketi Oltu'da da gururla karşılandı.

Oltulu sporcular ve sporseverler, Ekrem Kesgin'in İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, milli takım kafilesine başarı dileklerini iletti.

Milli takımın İtalya'da başarılı bir şampiyona geçirerek İstiklal Marşı'nı gururla okutması temenni edildi.