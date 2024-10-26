Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde paraşüt pilotlarının, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Babadağ'ın 1900, 1800 ve 1700 metrelik pistlerinden havalanan paraşütler gökyüzünde görsel şölen sundu.
Köpeği "Badem" ile uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz, farklı şehirlerde köpeğiyle uçuşlar yaparak festivallere renk kattıklarını söyledi.
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